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Российские военные поразили центр сил спецопераций ГУР Украины

МО РФ: бойцы «Севера» ударили по центру сил спецопераций ГУР в Сумской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» нанесли удар по центру сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что цель находилась на территории Сумской области.

Также, по данным ведомства, за прошедшие сутки бойцы группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Кондратовка в Сумской области и нанесли поражение формированиям девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударам подверглись места скопления личного состава и техники украинских войск в районе Петрушевки, Великого Прикола, Юнаковки, Хотени и ряда других населенных пунктов в Сумской области.

В результате ВСУ потеряли более 230 солдат и два танка. Еще военные Вооруженных сил РФ вывели из строя пять орудий полевой артиллерии украинских формирований, радиолокационную станцию, девять автомобилей, три боевые бронированные машины и уничтожили два склада с боеприпасами.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что подразделениям ВС РФ осталось преодолеть чуть более 20 км до Сум.

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