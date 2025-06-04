Российские военные поразили центр сил спецопераций ГУР Украины

Подразделения группировки российских войск «Север» нанесли удар по центру сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что цель находилась на территории Сумской области.

Также, по данным ведомства, за прошедшие сутки бойцы группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Кондратовка в Сумской области и нанесли поражение формированиям девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударам подверглись места скопления личного состава и техники украинских войск в районе Петрушевки, Великого Прикола, Юнаковки, Хотени и ряда других населенных пунктов в Сумской области.

В результате ВСУ потеряли более 230 солдат и два танка. Еще военные Вооруженных сил РФ вывели из строя пять орудий полевой артиллерии украинских формирований, радиолокационную станцию, девять автомобилей, три боевые бронированные машины и уничтожили два склада с боеприпасами.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что подразделениям ВС РФ осталось преодолеть чуть более 20 км до Сум.