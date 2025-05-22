«Эту задачу решают»: Путин объявил о создании буферной зоны на границе с Украиной

Путин: армия решает задачу о создании буферной зоны на границе с Украиной

Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. Российские военные эту задачу уже выполняют, уточнил он. По его словам, с учетом ситуации в приграничных районах необходимо начинать работу по восстановлению разрушенных ВСУ объектов. О чем еще рассказал глава государства, и как будет выглядеть буферная зона — в материале «Газеты.Ru».

Зоне безопасности быть

Владимир Путин назвал необходимым создание буферной зоны и добавил, что российские военные уже занимаются исполнением приказа .

«При налетах дронов, действия диверсионно-разведывательных групп [ВСУ] охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику. Гибнут и получают ранения и женщины, и дети. Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — подчеркнул президент.

Он рассказал об атаках на Курскую, Брянскую и Белгородскую области. ВСУ, как правило, выбирают не имеющие военного значения цели. Путин отметил, что украинские военнослужащие открывают огонь по жилым домам и мирному населению .

Восстановить разрушенное

С учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас следует приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными, заявил Владимир Путин.

«Помочь людям вернуться в свои родные поселки, села, там, где это позволяют условия безопасности. Восстановить всю транспортную и другую инфраструктуру, устойчивую работу промышленных и сельхоз предприятий, поддержать предпринимателей и их коллективы», — объяснил глава государства.

Он поручил Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально сжатые сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Программу необходимо обеспечить финансовыми и материальными ресурсами, обратился к членам правительства Путин. Он попросил подключиться к реализации программы специалистов Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, а также других министерств и ведомств.

«Крайне важно выстроить взаимодействие всех уровней власти: федерального правительства, региональных команд, муниципалитетов», — добавил президент и попросил поддерживать постоянные контакты с волонтерскими и общественными организациями.

Президент говорил также о важности разминирования территорий и о поддержке жителей, вынужденно покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ.

Какой будет буферная зона

Зона безопасности на границе с Украиной, о которой говорил президент, может быть разной глубины в зависимости от поставленных задач, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Если мы хотим обезопасить наших граждан от ударов артиллерией, то это будет буферная зона одной глубины. Если цель стоит обезопасить от ударов ракетами, то это уже совсем другая глубина. Чтобы представлять примерно, как будет эта зона выглядеть, необходимо дождаться конкретики по цифровым величинам», — объяснил он.

Создание буферной зоны напрямую зависит от «сговорчивости» украинских властей, объяснил Красов. По его словам, если в ходе возобновленных переговоров Украина не будет препятствовать созданию такой зоны, работу удастся выполнить быстрее.

«Если же Киев и дальше будет продолжать обстрелы мирных российских граждан, то это затянет процесс. Все зависит от благоразумия украинской стороны и их западных хозяев», — подчеркнул депутат.

Он добавил: Владимир Путин желает, чтобы все жители России, как в приграничье, так и в новых регионах, могли смотреть в будущее без страха.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, глубина зоны безопасности в Сумской области должна составлять не менее 50 км.

«Объективно, на мой взгляд, не менее 50 км, так примерно, чтобы дроны не летали, артиллерия не доставала», — объяснил он.

Дандыкин добавил, что Сумская область хоть и небольшая по площади, однако состоит из лесов и болот, что может создавать сложности при ведении боевых действий.