«Иди и Смотри»: ВС РФ осталось 20 км до Сум после взятия Кондратовки

После взятия населенного пункта Кондратовка в Сумской области российским войскам осталось продвинуться всего на 20 км, чтобы достичь города Сумы на севере Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и Смотри».

По словам источника канала, наступление продолжается, российские военные успешно продолжают наступление на столицу Сумской области..

4 июня министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Кондратовка в Сумской области.

1 июня военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Алексеевка в Сумской области.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. После того, как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, президент России Владимир Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

Ранее бойцы «Севера» ударили по центру сил спецопераций ГУР в Сумской области.