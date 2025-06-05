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Российским военным осталось продвинуться 20 км до Сум

«Иди и Смотри»: ВС РФ осталось 20 км до Сум после взятия Кондратовки
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Станислав Красильников/РИА Новости

После взятия населенного пункта Кондратовка в Сумской области российским войскам осталось продвинуться всего на 20 км, чтобы достичь города Сумы на севере Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и Смотри».

По словам источника канала, наступление продолжается, российские военные успешно продолжают наступление на столицу Сумской области..

4 июня министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Кондратовка в Сумской области.

1 июня военное ведомство сообщило о взятии населенного пункта Алексеевка в Сумской области.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. После того, как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, президент России Владимир Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

Ранее бойцы «Севера» ударили по центру сил спецопераций ГУР в Сумской области.

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