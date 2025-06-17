В Канаде ввели санкции против бывшей жены Путина и дочери Ельцина

Власти Канады ввели санкции против Людмилы Очеретной — бывшей жены президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы канадского правительства.

Очеретная состояла в браке с президентом России с 1983 по 2013 годы. В санкционные списки попал и ее нынешний муж — бизнесмен Артур Очеретный. Также рестрикции введены в отношении дальних родственников главы государства — Михаила Путина и Михаила Шеломова, отметило агентство.

Кроме того, власти Канады внесли в санкционные списки дочь экс-президента России Бориса Ельцина (1991—1999) Татьяну Юмашеву. В списках фигурирует ее третий муж — Валентин Юмашев.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Каллас уточнила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против России станут меры в сфере энергетики. Она заявила, что в первую очередь ограничения коснутся потолка цен на нефть.

До этого Словакия выступила против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России. Премьер-министр республики Роберт Фицо пригрозил заблокировать его, если ЕС не найдет способ решить проблему возможного прекращения поставок российских энергоносителей. Вето Словакии может остановить принятие пакета, поскольку для этого требуется согласие всех 27 стран Европейского союза.

Ранее Путин раскрыл число санкций, введенных против России.