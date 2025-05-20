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В Европе готовят 18-й пакет санкций против РФ

Каллас: готовится 18-й пакет санкций против России, чтобы она захотела мира
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Peter Kneffel/Global Look Press

Сразу после принятия 17-го пакета санкций сразу начинает подготовку 18-го пакета санкций против Российской Федерации, «чтобы Россия захотела мира». Об этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила на встрече глав министерств иностранных дел и обороны Евросоюза (ЕС), передает ТАСС.

«Мы сегодня примем 17-й пакет санкций, и сразу начнем разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира», — сказала Каллас.

Глава евродипломатии также упомянула про «закрытый доклад европейской разведки», согласно которому санкции против России эффективны.

До этого стало известно, что совет ЕС планирует рассмотреть 20 мая новый пакет санкций против России.

20 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует вводить новые санкции против России, поскольку считает возможным достижение мира на Украине.

По его словам, в данный момент Вашингтон делает ставку на дипломатическое решение, однако не исключает, что в будущем могут быть приняты дополнительные ограничительные меры. Трамп подчеркнул, что есть шанс достичь договоренностей, и предупредил, что в случае провала переговоров санкции могут быть ужесточены.

Ранее Каллас ушла от ответа на вопрос о своей русофобии.

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