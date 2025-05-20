Каллас назвала основной компонент 18-го пакета санкций ЕС против России

Основным компонентом 18-го пакета санкций против России станут меры в сфере энергетики. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав европейских МИД и Минобороны в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Состоялась дискуссия о том, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию и необходимо действовать быстро… Обсуждается много вопросов, но пожалуй главным станут санкции в энергетике», — сказала Каллас.

Она отметила, что в первую очередь санкции коснутся потолка цен на нефть. Дипломат добавила, что также обсуждаются экономические ограничения в отношении газопроводов «Северный поток» и меры в финансовом секторе. Каллас пообещала их быстрое согласование.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

В постпредстве РФ, комментируя эти ограничения, заявили, что новые санкции Евросоюза противоречат международному праву, и пообещали, что они не останутся без ответа России.

Ранее в администрации Трампа пригрозили РФ ужесточением санкций из-за Украины.