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Совет Евросоюза утвердил новые санкции против России

Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила на своей странице в соцсети X, что Совет Евросоюза (ЕС) утвердил 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС принял 17-й пакет санкций против России, направленный в том числе против 200 танкеров», — написала Каллас.

Незадолго до этого глава евродипломатии заявила на встрече глав министерств иностранных дел и обороны ЕС, что сразу после принятия 17-го пакета санкций против РФ Европа начинает подготовку 18-го, «чтобы Россия захотела мира». Каллас также упомянула «закрытый доклад европейской разведки», в котором говорится об эффективности ограничений в отношении РФ.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России, поскольку считает возможным достижение мира на Украине.

По его словам, в данный момент Вашингтон делает ставку на дипломатическое решение, однако не исключает, что в будущем могут быть приняты дополнительные ограничительные меры. Трамп подчеркнул, что есть шанс достичь договоренностей, и предупредил, что в случае провала переговоров санкции могут быть ужесточены.

Ранее в США рассказали о долгосрочных планах Европы по Украине.

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