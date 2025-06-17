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Шойгу начал переговоры с Ким Чен Ыном

В Пхеньяне начались переговоры Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына
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Алексей Никольский/РИА Новости

В Пхеньяне начались переговоры секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробностей не приводится.

Шойгу прибыл в Пхеньян 17 июня. Предыдущий его визит в КНДР состоялся 4 июня 2025 года.

В июне 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин, находясь с визитом в Северной Корее, заключил соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Документ был утвержден 24 октября и вступил в силу 4 декабря после обмена официальными документами между представителями министерств иностранных дел двух государств в Москве.

Ранее Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России.

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