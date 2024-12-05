Договор о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи вступил в силу

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу 4 декабря после обмена грамотами между заместителями глав МИД двух государств в Москве. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года – даты обмена ратификационными грамотами», - говорится в сообщении.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, договор России и Северной Кореи поспособствует углублению двустороннего взаимодействия стран. Документ отвечает целям построения нового справедливого многополярного мира, добавляется в сообщении МИД.

В июне президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

До этого российский министр обороны Андрей Белоусов во время визита в Северную Корею вручил ее лидеру Ким Чен Ыну приглашение прислать на парад в честь 80-летия Победы 9 мая подразделение военных КНДР.

Ранее Ким Чен Ын заявил Белоусову, что Северная Корея всегда будет на стороне России.