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Шойгу прибыл в КНДР

Шойгу прибыл в Пхеньян по спецпоручению Путина
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Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в столицу КНДР Пхеньян. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник прибыл в Северную Корею по особому поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Там он должен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время предыдущего визита в начале июня.

4 июня Шойгу также прибыл в Пхеньян по поручению президента РФ. Тогда секретарь Совбеза обсудил с северокорейским лидером реализацию некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

До этого Сергей Шойгу совершил визит в КНДР 21 марта.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ был ратифицирован Госдумой 24 октября.

Соответствующий договор вступил в силу 4 декабря 2024 года после обмена грамотами между заместителями глав МИД двух государств в Москве.

Ранее Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России.

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