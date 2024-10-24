Россия ратифицировала договор о партнерстве с КНДР. В США пригрозили войной и санкциями Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Госдума ратифицировала бессрочный договор, согласно которому Россия и Северная Корея помогут друг другу в случае нападения. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в договоре нет никаких дополнительных приложений, документ призван обеспечить безопасность на Корейском полуострове. В США же опасаются, что военные КНДР примут участие в конфликте на Украине в ближайшее время. В этом случае в конгрессе призвали применить к Северной Корее «военные меры», а к России — новые санкции.

Государственная дума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно договору, в случае нападения на Россию или Северную Корею третьей страной, стороны обязуются оказать союзнику военную или другую необходимую помощь. Кроме этого, участники могут проводить совместные учения и сотрудничать в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, спорте, туризме, в борьбе с терроризмом и развитии информационной безопасности.

Депутаты приняли соответствующее решение в ходе пленарного заседания. 397 человек единогласно поддержали ратификацию, никто не высказался против и не воздержался.

«Нам важно, чтобы наши коллеги из КНДР знали позицию депутатов, представляющих граждан РФ. Нам важно, чтобы отношения развивались дальше, носили всеобъемлющий и союзнический характер», — подчеркнул во время заседания председатель ГД Вячеслав Володин.

Документ внес президент РФ Владимир Путин 14 октября. Его подписали 19 июня 2024 года в Пхеньяне во время визита российского лидера в КНДР.

«[Документ] предусматривает постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Кроме того, стороны подтвердили стремление к укреплению глобальной стратегической стабильности и продвижению многополярной системы международных отношений», — говорится в тексте сообщения.

Россия и КНДР ранее уже заключали договоры о сотрудничестве. Так, новый документ фактически заменяет Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов.

«Время тайных договоров ушло»

Во время заседания выступил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, договор определяет отношения двух стран сразу в нескольких сферах, приоритетных для обеих сторон. Соглашение поможет стабилизировать ситуацию в Северо-Восточной Азии и снизить риск военного конфликта на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерных средств.

«Договор заключается бессрочно, подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами», — отметил Руденко, цитирует ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что договор опубликуют. Он не содержит дополнительных приложений, как об этом говорят западные СМИ.

«Время тайных договоров ушло», — сказал Руденко.

Помимо военной помощи, РФ и КНДР пообещали не вступать в союзы, которые направлены против одной из сторон, и не предоставлять свою территорию третьим государствам «в целях нарушения суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности другой стороны».

«Почему этот договор заключается именно сейчас? В первую очередь в связи с радикальным изменением геополитической ситуации в регионе, когда мы видим наращивание присутствия вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в регионе Северо-Восточной Азии, когда мы видим строительство военных альянсов, когда мы замечаем, что в Японии, на Филиппинах размещаются ракетные системы, направленные в принципе против Китая и России, то, конечно, в этих условиях со стороны Российской Федерации было бы странно ожидать отсутствия каких-либо шагов», — заключил Руденко.

Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в беседе с газетой Chosun отметил, что необходимости в военной помощи нет, если никто не собирается нападать на КНДР. По его словам, США и их союзники наращивают напряженность на Корейском полуострове, так как постоянно проводят военные учения.

«При этом сотрудничество России и КНДР является фактором, укрепляющим мир и стабильность в данном регионе, поскольку снижает риски военного конфликта», — считает Зиновьев.

Соответствует международному праву

В октябре иностранные СМИ сообщили, что военные КНДР участвуют в СВО на стороне РФ. Журналист Reuters спросил официального представителя МИД РФ Марию Захарову об этом.

«Вы знаете, мне кажется, что ответ на этот вопрос достаточно простой: северокорейские, как вы говорите, но лучше говорить, наверное, как это юридически положено, вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики есть, а где они находятся — уточните, пожалуйста, в Пхеньяне. Это их вооруженные силы», — сказала Захарова.

По ее словам, за распространяемыми материалами стоят Сеул и южнокорейские СМИ. Дипломат подчеркнула, что сотрудничество РФ и КНДР соответствует нормам международного права и не наносит никакого ущерба Южной Корее.

Законная цель Украины

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что в данный момент США не знают, будут ли военнослужащие КНДР принимать участие в боях вместе с российскими коллегами. Однако, если они окажутся на Украине, то военные Северной Кореи «станут законной целью»:

«Украинские военные будут защищаться от северокорейских солдат так же, как они защищаются от российских».

Кирби добавил, что, по оценке США, во Владивосток прибыли три тысячи солдат КНДР, затем их отправили в разные части России для прохождения обучения.

Председатель Постоянного комитета по разведке Палаты представителей американского конгресса Майк Тернер призвал Белый дом применить военные меры против КНДР, если подтвердится информация об отправке войск на Украину. Он считает, что американская администрация должна четко обозначить свою позицию по данному вопросу. По его словам, если «войска КНДР атакуют Украину с территории России, Украина должна иметь возможность использовать американское оружие» для ударов вглубь РФ.

Fox News выяснил, что США могут ввести новые антироссийские санкции в случае подтверждения информации об участии северокорейских солдат в конфликте на Украине.