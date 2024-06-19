Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем партнерстве

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Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утвердили начало всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, поставив свои подписи под одноименным соглашением. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций стран. Публичная беседа продлилась полтора часа в резиденции «Кымсусан», с российской стороны поучаствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и другие политики.

Перед началом закрытых переговоров с Ким Чен Ыном, по итогам которых и был подписан договор о партнерстве, Путин назвал новое соглашение между странами фундаментальным.

Ранее в Китае раскрыли последствия визита Путина в КНДР.