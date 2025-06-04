Шойгу прибыл в Пхеньян

Секретарь Совбеза России Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Пхеньян. Об этом сообщает ТАСС.

По его информации, во время визита в столицу КНДР Шойгу планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ рассказали агентству, что в ходе переговоров стороны могут обсудить «реализацию некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейских бойцов, помогавших в освобождении Курской области». Кроме того, ожидается обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, в том числе ситуации вокруг Украины.

В прошлый раз Шойгу совершил визит в КНДР 21 марта.

28 мая секретарь Совбеза РФ заявил, что доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР отражают взаимное стремление к расширению сотрудничества.

Ранее Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России.