На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Шойгу прибыл в Пхеньян

Секретарь Совбеза России Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Пхеньян. Об этом сообщает ТАСС.

По его информации, во время визита в столицу КНДР Шойгу планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ рассказали агентству, что в ходе переговоров стороны могут обсудить «реализацию некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейских бойцов, помогавших в освобождении Курской области». Кроме того, ожидается обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, в том числе ситуации вокруг Украины.

В прошлый раз Шойгу совершил визит в КНДР 21 марта.

28 мая секретарь Совбеза РФ заявил, что доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР отражают взаимное стремление к расширению сотрудничества.

Ранее Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами