Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины

Турция ждет конкретики от России и Украины по срокам очередного раунда переговоров, готова их принять. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Мы ожидаем конкретики от сторон по срокам. Когда будет заявлено о готовности, наши двери открыты», — сказал собеседник агентства.

Накануне президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ готова продолжить переговоры с украинской стороны.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Во время нее стороны обменялись своими вариантами меморандума об условиях прекращения огня.

После него турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет организовать саммит в Стамбуле или в Анкаре на уровне лидеров с участием Путина, Трампа и Зеленского.

Ранее в Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России с США.