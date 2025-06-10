В Турции ответили на вопрос о третьем раунде переговоров России с США

РИА: в Турции не знают подробностей о третьем раунде переговоров России и США

Руководство Турции не располагает информацией о дате и месте проведения третьего раунда переговоров между делегациями России и США. Об этом сообщили РИА Новости в администрации турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее утверждал, что Россия и США уже находятся в более нормальном положении, чем при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

24 марта делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

До этого состоялись телефонные переговоры между Путиным и Трампом. Они обсудили российско-украинский конфликт, а также недавние переговоры в Стамбуле. Российский лидер обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен».

Ранее сообщалось, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества.