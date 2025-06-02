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Мединский заявил, что РФ предложила Украине «конкретное прекращение огня»

Мединский: РФ предложила на два–три дня прекратить огонь на ряде участков фронта
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Александр Кряжев/РИА Новости

РФ в ходе переговоров в Турции предложила Украине ввести непродолжительный режим прекращения огня на отдельных участках фронта. Об этом по итогам встречи сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о «конкретном прекращении огня» на срок от двух до трех дней.

Мединский уточнил, что в ходе обсуждения представители Москвы и Киева договорились об остановке боевых действий на ряде участков фронта. Соответствующий режим будет введен, чтобы командиры российских и украинских подразделений могли эвакуировать павших солдат.

Как отметил глава делегации РФ, представители украинских войск пообещали проработать данное предложение в ближайшее время.

Второй раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. В том числе во время нее стороны обменялись своими вариантами меморандума об условиях прекращения огня.

В министерстве иностранных дел Турции рассказали, что переговоры завершились «не негативно». ТАСС со ссылкой на источник написал, что представители РФ и Украины «в течение какого-то времени» проведут третью встречу.

Ранее СМИ опубликовали текст меморандума об условиях прекращения огня, подготовленного Украиной.

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Переговоры в Стамбуле
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