Эрдоган высказался о встрече Путина, Трампа и Зеленского в Турции

Эрдоган заявил о желании провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Турции

Турецкая сторона после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле хочет организовать саммит на уровне лидеров с участием президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет «Интерфакс».

«Надеемся провести встречу Зеленского, Путина, а также президента Трампа в Стамбуле или в Анкаре», — заявил Эрдоган.

Президент Турции также высказался о переговорах делегаций России и Украины в Стамбуле. По его словам, эти контакты являются очень важными. Эрдоган подчеркнул, что гордится тем, что встречи проходят именно в Турции.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

Помощник Владимира Путина и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что делегация РФ осталась довольна итогами второго раунда.

Он рассказал, что в ходе этих переговоров удалось договориться о новом масштабном обмене пленными. Он уточнил, что потолок обмена с каждой стороны составит не менее 1000 человек. При этом обмен больными и тяжелоранеными пройдет по принципу «всех на всех».

Также Мединский сообщил, что Россия предложила Украине «конкретное прекращение огня».

Ранее Мединский рассказал, на каком языке велись переговоры в Стамбуле.