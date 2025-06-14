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Путин заявил о готовности РФ продолжить переговоры с Украиной

Ушаков: Путин заявил Трампу, что РФ готова к переговорам с Киевом после 22 июня
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Александр Кряжев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ готова продолжить переговоры с украинской стороны. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня», — сказал Ушаков.

По его словам, Трамп принял к сведению эту информацию и снова выразил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.

Путин также проинформировал американского коллегу об исполнении российско-украинских договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет решение о переговорах с Россией после завершения процедуры обмена пленными. Ожидается, что она подойдет к концу 20-21 июня.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что состоялся очередной обмен военнопленными. Кроме того, источник в переговорной группе рассказал, что Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены ранеными. Об процесса идут в рамках стамбульских договоренностей.

Ранее в России ответили на слова главы МИД ФРГ о неготовности Москвы к переговорам.

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