Зеленский раскрыл, когда примет решение о переговорах с Россией

Зеленский: решение о переговорах с РФ будет принято после обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет решение о переговорах с Россией после завершения процедуры обмена пленными. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Ожидается, что обмен военнопленными подойдет к концу 20-21 июня.

«После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги», — сказал Зеленский.

12 июня прошел еще один обмен пленными между РФ и Украиной. По данным Минобороны РФ, российских военных разместили на территории Белоруссии, где им оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь. В скором времени бойцов доставят на территорию России.

В этот же день российское оборонное ведомство заявило, что Россия готова к проведению обменов военнопленными в ежедневном режиме, однако украинская сторона к работе в таком же оперативном режиме не готова. В министерстве отметили, что график обмена пленными был согласован на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Ранее в Минобороны обвинили Украину в срыве графика обмена пленными.