В Минобороны сообщили о новом обмене пленными с Украиной

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей. Об этом сообщает министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

При этом взамен была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны рассказали, что в настоящее время российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Позже всех военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Предыдущий обмен пленными между сторонами состоялся 12 июня. В Минобороны РФ сообщили о готовности к их проведению в ежедневном режиме. Однако, по данным оборонного ведомства, Киев к обменам в таком же оперативном темпе не готов.

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