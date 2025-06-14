В России заявили о начале бессрочных обменов ранеными с Украиной

Россия и Украины начали бессрочные санитарные обмены ранеными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской переговорной группе.

«Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей», — сказал источник.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны обсудили меморандумы о прекращении огня и договорились в том числе об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский уточнил, что обмен военнопленными между Москвой и Киевом будет паритетным. По его словам, стороны планируют обменять не менее 1000 человек, возможно, до 1,2 тысяч. Мединский подчеркнул, что это будет самый большой обмен с начала конфликта.

Очередной обмен пленными между РФ и Украиной прошел 12 июня. По данным Минобороны РФ, российских военных разместили на территории Белоруссии, где им оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь. В скором времени бойцов доставят на территорию России.

Ранее в МИД раскритиковали тех, кто называет переговоры в Стамбуле бесполезными.