На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России ответили на слова главы МИД ФРГ о неготовности Москвы к переговорам

Захарова напомнила Вадефулю, что Запад имитировал мирный процесс по Украине
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Германия во времена Ангелы Меркель обманула мировое сообщество, лишь на словах демонстрируя желание исполнять мирный план Минских соглашений, а на деле стремясь накачать Киев оружием и столкнуть в пучину кровопролития. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на слова главы МИД ФРГ Вадефуля о неготовности России к переговорам.

Также она напомнила, что Великобритания в лице Бориса Джонсона отговорила Киев от переговоров с Москвой весной 2022 года.

«Это США (Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией», — добавила Захарова.

Представитель МИД РФ предположила, что после экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок «не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу».

До этого Захарова заявила, что не считает возможным публично обсуждать адекватность европейских лидеров. По ее словам, формат публичного мероприятия не позволяет сделать это в той мере, в какой ей бы хотелось.

Ранее Захарова заметила российский флаг в обращении Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами