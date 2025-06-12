Германия во времена Ангелы Меркель обманула мировое сообщество, лишь на словах демонстрируя желание исполнять мирный план Минских соглашений, а на деле стремясь накачать Киев оружием и столкнуть в пучину кровопролития. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на слова главы МИД ФРГ Вадефуля о неготовности России к переговорам.

Также она напомнила, что Великобритания в лице Бориса Джонсона отговорила Киев от переговоров с Москвой весной 2022 года.

«Это США (Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией», — добавила Захарова.

Представитель МИД РФ предположила, что после экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок «не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу».

До этого Захарова заявила, что не считает возможным публично обсуждать адекватность европейских лидеров. По ее словам, формат публичного мероприятия не позволяет сделать это в той мере, в какой ей бы хотелось.

Ранее Захарова заметила российский флаг в обращении Зеленского.