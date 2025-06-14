Удары Израиля по военным объектам в Иране свидетельствуют о том, что РФ занимает правильную позицию в конфликте на Украине. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Действия вокруг так называемых мирных переговоров Ирана, США и Израиля показывают, что РФ абсолютно права в своей позиции по Украине. Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим», — отметил он.

Бозу подчеркнул, что Тегеран обманули во время переговоров с Вашингтоном по иранской ядерной программе. В связи с этим журналист назвал нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке уроком для международного сообщества и лишним подтверждением правоты российского лидера Владимира Путина.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер призвал РФ не доверять США на фоне атаки Израиля на Иран. Как он сказал, когда Вашингтон заявляет о желании договориться с какой-либо страной, на самом деле он просто выжидает подходящий момент для нанесения удара по ней.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. В рамках операции армия еврейского государства нанесла удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в столице страны и по ключевым объектам ее ядерной программы.

В ответ Исламская Республика запустила в Израиль дроны и ракеты. К текущему моменту Тегеран осуществил как минимум четыре волны ударов по еврейскому государству.

Как рассказал президент США Дональд Трамп, начало операции Израиля против Ирана не стало для него сюрпризом. Американский лидер заранее знал о планах еврейского государства.

Ранее Путин высказался об ударах Израиля по Ирану.