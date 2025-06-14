Иран начал новую волну ударов по Израилю

Иран начал очередную волну ударов по Израилю, сообщает агентство Tasnim.
По данным агентства, атака стала четвертой, которую проводит Иран в отношении израильского государства.
До этого представители команды американского журналиста Такера Карлсона заявили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп несет ответственность за эскалацию конфликта между Израилем и Ираном.
Утверждается, что финансирование и поставки вооружения Израилю фактически ставят США на позицию прямого столкновения с Ираном, даже если собственно Вооруженные силы США не участвовали в атаках по территории Ирана.
Также журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN заявила, что Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана.
13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране, а также по ключевым объектам ядерной программы страны.
Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.