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Бывший агент ЦРУ обратился к РФ на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник ЦРУ Риттер призвал РФ не доверять США из-за атаки Израиля на Иран
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Rich Schultz/AP

России не стоит доверять США на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и атаки Израиля на Иран. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер.

Он задался вопросом, какие выводы может сделать Москва из последних событий.

«Самый очевидный — США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось. Зачем России доверять США?» — сказал эксперт.

По словам Риттера, когда Вашингтон говорит о желании договориться с какой-либо страной, он просто ждет подходящего момента для нанесения удара по ней. В то же время экс-сотрудник ЦРУ предупредил, что нынешняя ситуация в Иране станет испытанием для всего международного сообщества.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, была атакована штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

На этом фоне Тегеран запустил в еврейское государство беспилотники и ракеты. К текущему моменту Иран осуществил не менее четырех волн ударов по Израилю.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил, что заранее знал о планах еврейского государства атаковать Исламскую Республику. Как сообщило издание Axios со ссылкой на израильских чиновников, удары по Ирану были нанесены после предварительных консультаций с американскими властями. При этом в Вашингтоне были «не против» атак.

Ранее команда журналиста Такера Карлсона обвинила Дональда Трампа в эскалации на Ближнем Востоке.

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