Посол РФ рассказал о подготовительной работе к встрече Путина и Трампа

Посол Дарчиев: договоренностей о встрече Путина и Трампа пока нет

Конкретные договоренности о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока отсутствуют, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в текущий момент идет подготовительная работа.

До этого Дарчиев сообщил, что очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон. Встреча состоится «в самое ближайшее время», уточнил дипломат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

5 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США не договорились о встрече во время телефонного разговора, который они провели накануне.

1 июня помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что встреча Путина и Трампа может не состояться в 2025 году.

Ранее в США объяснили, почему риторика Трампа в отношении РФ меняется.