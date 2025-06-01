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В США объяснили, почему риторика Трампа в отношении РФ меняется

Сакс: изменчивые заявления Трампа в отношении РФ связаны с его характером
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Ken Cedeno/Reuters

Изменчивые заявления президента США Дональда Трампа в отношении РФ объясняются особенностями его характера. Об этом заявил ТАСС американский экономист Джеффри Сакс.

«Он то говорит, что отношения были отличными, то пишет, что »Путин абсолютно сумасшедший». Это не то поведение, которого ожидают от президента Соединенных Штатов», — сказал он.

Сакс добавил, что поведение Трампа связано не с политической тактикой, а непосредственно личностью президента. Экономист выразил надежду, что лидеры США и России встретятся и смогут решить вопрос мира на Украине.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

До этого Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам.

Ранее Ушаков назвал полезными разговоры Путина и Трампа.

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