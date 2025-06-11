РФ и США проведут переговоры в Москве. Они обсудят «раздражителей» в двусторонних отношениях

Новый этап переговоров между Москвой и Вашингтоном, посвященный устранению дипломатических «раздражителей», пройдет в российской столице, сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон. Встреча состоится «в самое ближайшее время».

Очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

По его словам, текущее состояние российско-американского диалога остается напряженным: «До выздоровления российско-американских отношений еще далеко».

«Процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби», — сказал Дарчиев.

Несмотря на это, дипломат указал на определенный прогресс: «Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля сего года в Стамбуле предварительное решение перенести их в [свои] столицы».

Новый раунд переговоров пройдет в Москве «в самое ближайшее время», заявил Дарчиев.

close Александр Дарчиев Алексей Майшев/РИА Новости

Как Москва и Вашингтон восстанавливают отношения

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Вашингтон возобновил диалог с Москвой. С начала этого года стороны поддерживают регулярные телефонные контакты, проводят очные встречи, включая переговоры на нейтральных площадках.

18 февраля делегации России и США провели в Эр-Рияде первые за три года полноценные переговоры. Они были посвящены восстановлению отношений двух стран и урегулированию конфликта на Украине.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации работы посольств РФ и США и обсуждению путей преодоления «раздражителей» в отношениях двух стран.

Российскую делегацию возглавлял Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

По итогам первой встречи американская сторона передала агреман на назначение Дарчиева послом России в Вашингтоне. По результатам второго раунда стороны обменялись нотами о гарантиях беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий, договорились об упрощении визового режима и мерах по облегчению передвижения дипломатов.

Особое внимание, по словам Дарчиева, российская сторона уделяет вопросу возвращения дипломатической собственности, изъятой в США . Он охарактеризовал этот пункт как приоритетный в повестке консультаций.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее отмечал, что в ходе следующих этапов переговоров Москва рассчитывает получить четкий ответ США по вопросу восстановления прямого авиасообщения между двумя странами: «С США легких вопросов в принципе не бывает».