РФ и США проведут переговоры в Москве. Они обсудят «раздражителей» в двусторонних отношениях

Очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
По его словам, текущее состояние российско-американского диалога остается напряженным: «До выздоровления российско-американских отношений еще далеко».
«Процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби», — сказал Дарчиев.
Несмотря на это, дипломат указал на определенный прогресс: «Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля сего года в Стамбуле предварительное решение перенести их в [свои] столицы».
Новый раунд переговоров пройдет в Москве «в самое ближайшее время», заявил Дарчиев.
Александр ДарчиевАлексей Майшев/РИА Новости
Как Москва и Вашингтон восстанавливают отношения
После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Вашингтон возобновил диалог с Москвой. С начала этого года стороны поддерживают регулярные телефонные контакты, проводят очные встречи, включая переговоры на нейтральных площадках.
18 февраля делегации России и США провели в Эр-Рияде первые за три года полноценные переговоры. Они были посвящены восстановлению отношений двух стран и урегулированию конфликта на Украине.
27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации работы посольств РФ и США и обсуждению путей преодоления «раздражителей» в отношениях двух стран.
Российскую делегацию возглавлял Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
По итогам первой встречи американская сторона передала агреман на назначение Дарчиева послом России в Вашингтоне. По результатам второго раунда стороны обменялись нотами о гарантиях беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий, договорились об упрощении визового режима и мерах по облегчению передвижения дипломатов.
Особое внимание, по словам Дарчиева, российская сторона уделяет вопросу возвращения дипломатической собственности, изъятой в США. Он охарактеризовал этот пункт как приоритетный в повестке консультаций.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее отмечал, что в ходе следующих этапов переговоров Москва рассчитывает получить четкий ответ США по вопросу восстановления прямого авиасообщения между двумя странами: «С США легких вопросов в принципе не бывает».