Встреча Путина и Трампа может не состояться в ближайшие месяцы

Ушаков допустил, что встреча Путина и Трампа может не состояться в 2025 году

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может не состояться в 2025 году. Об этом сообщил телеведущему Павлу Зарубину.

Точно сказать, состоится ли встреча в ближайшее время, сложно, подчеркнул Ушаков.

«Но гадать можно. Можно гадать, что в этом году, к примеру. Но не факт, конечно», — сказал он.

Ушаков также заявил, что разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа полезны.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

Ранее Трампа уличили в нежелании оказывать давление на Путина.