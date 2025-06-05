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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп не договорились о встрече во время телефонного разговора
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Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не договорились о встрече во время телефонного разговора, который они провели накануне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Договоренности о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима», — сказал он в ответ на вопрос о том, договорились ли президенты встретиться в ближайшее время.

По словам представителя Кремля, ее необходимо должным образом подготовить.

«И должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне», — продолжил он.

Также Песков заявил, что беседа лидеров РФ и Соединенных Штатов была конструктивной, нужной. Песков отметил, что главы государств обсудили очень много сущностных и важных вопросов.

В среду Трамп сообщил, что созвонился с Путиным. По его словам, разговор длился примерно 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с главой России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

1 июня помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что встреча Путина и Трампа может не состояться в 2025 году.

Он также заявил, что разговоры Путина и Трампа полезны.

Ранее в США объяснили, почему риторика Трампа в отношении РФ меняется.

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