Зеленский: при атаке ВСУ на аэродромы Киев использовал только украинское оружие

Украина в ходе атаки по военным аэродромам России использовала только украинское вооружение. Об этом в интервью ABC заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы разделение было очень четким», — сказал он.

Украина в рамках атаки на аэродромы не применяла технику, имеющуюся в арсеналах союзников, отметил он.

До этого глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявлял, что режим Зеленского имеет все признаки террористической организации, закрепление такого статуса остается вопросом времени.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Зеленский сделал терроризм государственной идеологией Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина своими действиями предоставила России повод для массированного удара по ее территории. Он подчеркнул, что именно Украина «сама дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям».

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в участии в террористической деятельности Украины.