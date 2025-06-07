Трамп заявил, что Украина сама дала России повод «разбомбить их к чертям»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина своими действиями предоставила России повод для массированного удара по ее территории. Он подчеркнул, что именно Украина «сама дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина своими действиями предоставила России основание для массированного удара. В интервью журналистам на борту Air Force One он отметил, что «они [сами] дали Путину повод пойти и разбомбить их к чертям».

Это высказывание последовало за недавними атаками Украины на российские аэродромы, в том числе операцией «Паутина», в ходе которой были повреждены российские стратегические бомбардировщиков.

Трамп выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, подчеркнув, что такие действия не должны привести к тому, чтобы конфликт перешел в ядерный. Он также отметил, что не одобряет подобные шаги Украины, считая их провокационными.

Операция «Паутина»

1 июня Украина провела масштабную операцию, в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов с использованием дронов. Целями стали стратегические бомбардировщики, включая Ту-95 и Ту-22, а также разведывательные самолеты А-50. Атаки производились на объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Склад с FPV-дронами в Челябинске проверили силовики. Его связывают с налетами на аэродромы В Челябинске задержаны арендодатели склада, где могли собирать дроны, использованные при атаках... 02 июня 08:04

Российское министерство обороны подтвердило атаки на аэродромы, заявив, что в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, а на остальных аэродромах атаки были отражены. Ведомство также сообщило, что жертв не было, а пожары были устранены.

Россия расценивала эти действия как «террористические акты» и заявила о намерении ответить на них. Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом 4 июня подчеркнул, что Москва примет меры в ответ на атаку.

Ответ России

В ответ России я в ночь на 6 июня осуществила одну из крупнейших воздушных атак на Украину. По данным Министерства обороны РФ, в ходе операции было использовано 407 дронов и 45 крылатых и баллистических ракет.

Целями стали военные объекты и стратегическая инфраструктура. Основные удары пришлись на Киев, а также на западные города — Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск и Львов. В результате обстрелов в Киеве были повреждены энергетические объекты и инфраструктура. Помимо этого, в ряде районов произошли пожары.

Российское военное ведомство заявило, что все удары были направлены исключительно по военным объектам и инфраструктуре, участвующей в снабжении и ремонте вооружения Украины. В Минобороны подчеркнули, что цель — ослабить военный потенциал Киева и сократить возможности украинской армии для дальнейших наступательных действий.