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«Разбомбить их к чертям»: Трамп обвинил Украину в провокации России

Трамп заявил, что Украина сама дала России повод «разбомбить их к чертям»
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Дональд Трамп и Стив Уиткофф

Kent Nishimura
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина своими действиями предоставила России повод для массированного удара по ее территории. Он подчеркнул, что именно Украина «сама дала Путину повод пойти и разбомбить их к чертям».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина своими действиями предоставила России основание для массированного удара. В интервью журналистам на борту Air Force One он отметил, что «они [сами] дали Путину повод пойти и разбомбить их к чертям».

Это высказывание последовало за недавними атаками Украины на российские аэродромы, в том числе операцией «Паутина», в ходе которой были повреждены российские стратегические бомбардировщиков.

Трамп выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, подчеркнув, что такие действия не должны привести к тому, чтобы конфликт перешел в ядерный. Он также отметил, что не одобряет подобные шаги Украины, считая их провокационными.

Операция «Паутина»

1 июня Украина провела масштабную операцию, в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов с использованием дронов. Целями стали стратегические бомбардировщики, включая Ту-95 и Ту-22, а также разведывательные самолеты А-50. Атаки производились на объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Российское министерство обороны подтвердило атаки на аэродромы, заявив, что в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, а на остальных аэродромах атаки были отражены. Ведомство также сообщило, что жертв не было, а пожары были устранены.

Россия расценивала эти действия как «террористические акты» и заявила о намерении ответить на них. Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом 4 июня подчеркнул, что Москва примет меры в ответ на атаку.

Ответ России

В ответ России я в ночь на 6 июня осуществила одну из крупнейших воздушных атак на Украину. По данным Министерства обороны РФ, в ходе операции было использовано 407 дронов и 45 крылатых и баллистических ракет.

Целями стали военные объекты и стратегическая инфраструктура. Основные удары пришлись на Киев, а также на западные города — Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск и Львов. В результате обстрелов в Киеве были повреждены энергетические объекты и инфраструктура. Помимо этого, в ряде районов произошли пожары.

Российское военное ведомство заявило, что все удары были направлены исключительно по военным объектам и инфраструктуре, участвующей в снабжении и ремонте вооружения Украины. В Минобороны подчеркнули, что цель — ослабить военный потенциал Киева и сократить возможности украинской армии для дальнейших наступательных действий.

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