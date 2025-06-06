Режим украинского лидера Владимира Зеленского имеет все признаки террористической организации, закрепление такого статуса остается вопросом времени. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации и закрепление его в таком статусе уже вопрос времени», — подчеркнул он.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Зеленский сделал терроризм государственной идеологией Украины.

По словам Володина, именно украинский лидер несет персональную ответственность за теракты, совершенные Украиной против мирных жителей России.

Спикер Госдумы отметил, что Зеленскому не нужен мир, поскольку он стремится любым способом сохранить свою власть.

Политолог Сергей Марков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что руководство Украины превращается в террористическую организацию. Эксперт подчеркнул, что это не является отказом от мирных переговоров.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в участии в террористической деятельности Украины.