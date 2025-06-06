Украинский лидер Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима», — подчеркнул он.

По словам Володина, именно украинский лидер несет персональную ответственность за теракты, совершенные Украиной против мирных жителей России.

Спикер Госдумы отметил, что Зеленскому не нужен мир, поскольку он стремится любым способом сохранить свою власть.

На этом фоне в странах Европы должны осознать ответственность за действия Зеленского, подчеркнул Володин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «киевский режим приобретает черты террористического».

По словам Пескова, Москва будет учитывать в переговорах этот факт.

В свою очередь политолог Сергей Марков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что руководство Украины превращается в террористическую организацию. Эксперт подчеркнул, что это не является отказом от мирных переговоров.

Трамп, по его словам, должен выбрать, «хочет ли он оставаться пособником террористов, как экс-президент США Джо Байден, или нет».

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в участии в террористической деятельности Украины.