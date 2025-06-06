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Маск отреагировал на шутку Медведева про готовность России помирить его и Трампа

Маск поставил смеющийся эмодзи под шуткой Медведева о примирении его с Трампом
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Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X оценил шутку зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о готовности России примирить его с президентом США Дональдом Трампом за «акции Starlink».

Основатель Tesla прокомментировал сообщение Медведева смеющимся до слез эмодзи.

6 июня Медведев написал в своем аккаунте в социальной сети X, что российская сторона готова содействовать урегулированию конфликта между Маском и Трампом «за разумную плату». По словам политика, в том числе в качестве платы Москва могла бы принять акции компании, отвечающей за работу спутниковой системы Starlink.

5 июня между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом. Маск оставил пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцсети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее экс-возлюбленная Маска предложила Трампу помощь в «расставании».

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Ссора Трампа и Маска
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