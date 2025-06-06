Экс-возлюбленная Маска предложила Трампу помощь в «расставании»

WSJ: мать одного из детей Маска предложила Трампу помощь в расставании

Мать одного из детей американского предпринимателя Илона Маска Эшли Сент-Клэр, которая поссорилась с ним из-за отцовства, предложила президенту США Дональду Трампу помощь. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Напишите, если вам нужен совет по расставанию», — написала Эшли в соцсети X, отметив Трампа.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцсети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее Медведев заявил о готовности РФ способствовать примирению Трампа и Маска.