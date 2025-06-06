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Медведев заявил о готовности РФ способствовать примирению Трампа и Маска

Медведев: РФ готова способствовать примирению Трампа и Маска за разумную плату
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона готова содействовать урегулированию конфликта между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском «за разумную плату». Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам политика, в том числе в качестве платы Москва могла бы принять акции компании, отвечающей за работу спутниковой системы Starlink.

«Не деритесь, парни!» — добавил Медведев, обращаясь к Трампу и Маску.

5 июня между президентом США и предпринимателем произошла публичная ссора. Причиной послужило решение бизнесмена покинуть пост руководителя Департамента эффективности американского правительства.

После сложения с себя данных полномочий Маск раскритиковал политику Трампа в сфере налогообложения. Как он сказал, предусматривающий налоговые послабления законопроект может привести к росту дефицита государственного бюджета.

На этом фоне американский лидер предложил сэкономить бюджетные средства, прекратив предоставлять субсидии и контракты для реализации проектов Маска. В ответ предприниматель заявил, что имя Дональда Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Последний был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию и арестован. В августе 2019 года мужчину обнаружили в тюремной камере без признаков жизни.

Кроме того, Маск выступил за импичмент Трампу. Он призвал заменить нынешнего главу государства на вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.

Ранее в Государственной думе РФ допустили, что конфликт Трампа и Маска может быть постановкой.

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