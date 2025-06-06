В Госдуме не исключили, что ссора Трампа и Маска может быть постановкой

Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском может оказаться постановкой для истеблишмента США. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Допускаю, что этот скандал может быть театральной постановкой для международного сообщества и американского истеблишмента. На самом деле никакая черная кошка между Трампом и Маском не пробегала», — отметил он.

Шеремет добавил, что считает Маска прогрессивным бизнесменом и политиком, который еще не сказал свое последнее слово в политической сфере.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Причиной для такого заявления стала публикация Маска в социальной сети X резкой критики законопроекта Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.

Ранее СМИ назвали восемь способов, как Трамп и Маск могут «насолить» друг другу.