В Кремле рассказали, почему разговор Путина и Трампа был короче предыдущего

Песков призвал не ориентироваться на продолжительность разговора Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга объяснил, почему разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа длился меньше, чем предыдущая беседа.

«Разговор был конструктивным. Ориентироваться на продолжительность буквально нет никакого смысла. Иногда в более сжатое время можно сказать много важного, что и было сказано вчера», — пояснил Песков.

Президент США созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что новый контакт президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом после второго раунда переговоров в Стамбуле могут оперативно организовать, если потребуется.

Также 2 июня в Стамбуле во дворце Чираган завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, который длился чуть более часа.

Ранее стало известно о недовольстве Трампа ходом переговоров по Украине.