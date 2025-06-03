Стало известно о недовольстве Трампа ходом переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, отношение Трампа к процессу урегулирования конфликта начало меняться до второго раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, глава Белого дома все больше отстраняется от мирного процесса.

В материале утверждается, что американские чиновники «разочарованы, но не удивлены» списком требований, которые выдвинула Россия на переговорах. В администрации Трампа считают условия Москвы невыполнимыми для начала обсуждения 30-дневного перемирия, сообщает ABC.

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что Дональд Трамп не высказывается по поводу последних атак ВСУ по территории России, поскольку вместе с ближайшим окружением считает операцию Киева результатом происков врагов «из глубинного государства» и предыдущей администрации Джо Байдена.

Ранее в Европе раскритиковали меморандум России по конфликту на Украине.