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Стало известно о недовольстве Трампа ходом переговоров по Украине

ABC: Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по Украине
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, отношение Трампа к процессу урегулирования конфликта начало меняться до второго раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, глава Белого дома все больше отстраняется от мирного процесса.

В материале утверждается, что американские чиновники «разочарованы, но не удивлены» списком требований, которые выдвинула Россия на переговорах. В администрации Трампа считают условия Москвы невыполнимыми для начала обсуждения 30-дневного перемирия, сообщает ABC.

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что Дональд Трамп не высказывается по поводу последних атак ВСУ по территории России, поскольку вместе с ближайшим окружением считает операцию Киева результатом происков врагов «из глубинного государства» и предыдущей администрации Джо Байдена.

Ранее в Европе раскритиковали меморандум России по конфликту на Украине.

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