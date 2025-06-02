Завершились переговоры России и Украины в Стамбуле

В Стамбуле завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, который длился чуть более часа. Делегации вели обсуждение на русском языке, пишет ТАСС.

Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский сообщил о передаче меморандума украинской стороне, состоящего из двух частей. Он отметил, что вторая часть документа содержит несколько предложений по прекращению огня. Мединский охарактеризовал меморандум как детализированный и тщательно проработанный.

Кроме того, он заявил, что Россия в одностороннем порядке передаст 6 тысяч тел, что планируется сделать на следующей неделе. Также обсуждался масштабный обмен между Россией и Украиной по формуле «всех на всех», который будет касаться тяжелораненых и молодых солдат (до 25 лет), с минимальным количеством 1 тысячи человек с каждой стороны. Для организации обменов будут созданы медицинские комиссии, и они будут происходить регулярно.

Мединский подчеркнул, что обмен военнопленными будет осуществляться на паритетной основе. Он также сообщил, что с российской стороны предложено прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта.

Вопрос детей также был поднят на переговорах. Мединский представил список из 339 фамилий, который был передан Украиной. Он заверил, что каждая ситуация, указанная в украинском списке детей, будет рассмотрена. По его словам, за последнее время Россия вернула 101 ребенка, в то время как Украина — около 20. Мединский также отметил, что украинские СМИ создают «шоу» вокруг темы потерянных детей, пытаясь вызвать сочувствие у европейской аудитории. Он добавил, что российские военнослужащие проявляют ответственность по отношению к детям, подобно советским солдатам, которые рисковали своими жизнями, чтобы вывести детей из опасных зон.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России.