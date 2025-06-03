В Кремле рассказали, будут ли связываться с Трампом после переговоров в Стамбуле

Песков: пока договора о новых контактах Путина с Трампом нет

Новый контакт президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом после второго раунда переговоров в Стамбуле могут оперативно организовать, если потребуется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что пока подобных договоренностей нет.

Накануне в Стамбуле во дворце Чираган завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, который длился чуть более часа.

Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский сообщил о передаче меморандума украинской стороне, состоящего из двух частей. Он отметил, что вторая часть документа содержит несколько предложений по прекращению огня.

После встречи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в будущем в Турции удастся организовать переговоры с непосредственным участием президентов США, России и Украины. Он отметил, что Анкара продолжит прилагать усилия в этом направлении.

Ранее стало известно о недовольстве Трампа ходом переговоров по Украине.