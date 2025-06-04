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СМИ: Трамп считает, что Зеленский толкает мир к ядерной войне

NYT: Трамп враждебно настроен к Зеленскому
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Ben Curtis/AP

Президент США Дональд Трамп настроен враждебно по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому и в разговорах с помощниками называет его «плохим парнем». Об этом сообщает The New York Times.

Трамп неоднократно отмечал, что Зеленский толкает мир на грань ядерной войны, говорится в публикации. Ряд источников издания утверждают, что президент США раздражен как президентом России Владимиром Путиным, так и Зеленским, но к первому склонен относиться более почтительно.

До этого Трамп заявил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Также Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

Позднее Трамп удалил публикацию о беседе с российским коллегой Владимиром Путиным из своего аккаунта в соцсети Truth Social, а после чего тут же опубликовал в той же редакции.

Ранее на Западе посоветовали Трампу послать «жесткий» сигнал Зеленскому после беседы с Путиным.

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