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В Кремле надеются возобновить диалог с Киевом после изучения меморандумов

Ушаков: РФ рассчитывает возобновить диалог с Киевом после изучения меморандумов
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Murad Sezer/Reuters

Россия рассчитывает возобновить диалог с Украиной после детального изучения переданных сторонами меморандумов. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«После анализа документов в обеих столицах возможно дальнейшее продолжение переговорного процесса, на что мы возлагаем надежды», — сказал Ушаков.

Делегации Украины и России обменялись меморандумами с условиями по прекращению огня на переговорах в Стамбуле 2 июня.

По итогам этой встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что меморандум России является комплексным предложением по достижению долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращению огня. Он подчеркнул, что этот документ «не ультиматум».

При этом президент России Владимир Путин на фоне украинских атак задался вопросом, «как можно проводить саммит с террористами», а также поощрять их передышкой в боевых действиях.

Ранее Ушаков рассказал об обсуждении Путиным и Трампом атак ВСУ на российские аэродромы.

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