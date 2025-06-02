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Мединский заявил, что российский меморандум по Украине не является ультиматумом

Мединский назвал меморандум РФ по урегулированию комплексным предложением
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Максим Блинов/РИА Новости

Меморандум России является комплексным предложением по достижению долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращению огня. Это не ультиматум, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, пишет ТАСС.

«Это как раз совсем не ультиматум. Это предложение, которое по-настоящему позволит достичь настоящего мира. Или, по меньшей мере, прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира», — сказал помощник российского лидера.

До этого Мединский рассказал, что проект российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине состоит из двух частей. По его словам, в первой части говорится, как достичь «настоящего долгосрочного мира», а во второй — какие необходимы шаги, чтобы добиться полноценного прекращения огня.

1 июня агентство Reuters раскрыло содержание украинского меморандума о прекращении огня. В документе, в частности, предлагается полное и безусловное прекращение огня, а также обмен пленными по формуле «всех на всех».

В меморандуме также предполагается возможность вступления Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, Киев отказывается признавать контроль РФ над утраченными с февраля 2014 года территориями.

Ранее в меморандуме Украины увидели ловушку для России.

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