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В Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Трампом атак ВСУ на российские аэродромы

Ушаков: Трамп сказал Путину, что не знал заранее об ударах ВСУ по аэродромам
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора затронули тему ударов Киева по российским военным аэродромам. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы», — сказал Ушаков.

В среду Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Соединенных Штатов. Американский лидер назвал беседу с Путиным позитивной, однако «не той, что приведет к немедленному миру». Также Трамп заявил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку вооруженных сил Украины на российские аэродромы. разговор длился 1 час 15 минут.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее Зеленский понадеялся, что атака на российские аэродромы изменит отношение США к Украине.

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