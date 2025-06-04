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Путин задался вопросом, «как можно проводить саммит с террористами»

Путин задался вопросом, как можно «поощрять террористов передышкой» на фронте
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Александр Щербак/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на фоне украинских атак задался вопросом, «как можно проводить саммит с террористами», а также поощрять их передышкой в боевых действиях. Его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что передышка в боевых действиях была бы использована Украиной «для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов».

По его словам, Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать Россию терактами.

Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что Украина на переговорах в Стамбуле подтвердила свои переговорные позиции. Он отметил, что первый пункт Украины — тридцати- или шестидесятидневное безусловное прекращение огня, второй пункт — использование этого прекращения огня для подготовки саммита руководителей государств.

Ранее в Верховной раде Украины назвали российский меморандум неприемлемым.

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