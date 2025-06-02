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Зеленский раскрыл первые итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Зеленский: Россия и Украина обменялись документами по урегулированию конфликта
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле обменялись документами по урегулированию конфликта и готовят новый обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО в Вильнюсе, пишет ТАСС.

«Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных», — сказал украинский лидер журналистам.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Источник ТАСС сообщил, что встреча продлилась больше часа и на данный момент завершена.

До этого политолог Богдан Безпалько заявил, что в украинском меморандуме по урегулированию конфликта содержатся требования, которые можно рассматривать как «предложение России сдаться».

Эксперт отметил, что Украина предлагает снимать антироссийские санкции поэтапно, оставляя возможность их вернуть в любой момент. Кроме того, Киев не хочет обсуждать вопросы новых границ, сокращение численности армии и международное признание утраченных территорий.

Ранее Reuters опубликовал текст украинского меморандума о прекращении огня.

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Переговоры в Стамбуле
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