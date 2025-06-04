Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина с Зеленским

Вопрос о встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не обсуждался. Об этом сообщил журналистам помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков на брифинге по итогам телефонного разговора Путина и лидера США Дональда Трампа.

По его словам, этот вопрос «вообще не стоял в практической плоскости никогда».

Он отметил, что Москва изначально согласилась на проведение переговоров между «соответствующими делегациями» двух стран.

На вопрос о том, будут ли переговоры российской и украинской сторон продолжены в свете слов президента России о том, «как можно проводить саммит с террористами», Ушаков ответил, что не исключает возможности ведения переговоров «по соответствующим линиям».

Делегации Украины и России обменялись меморандумами с условиями по прекращению огня на переговорах в Стамбуле 2 июня.

По итогам этой встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что меморандум России является комплексным предложением по достижению долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращению огня. Он подчеркнул, что этот документ «не ультиматум».

Ранее В Кремле рассказали об обсуждении Путиным и Трампом атак ВСУ на российские аэродромы.