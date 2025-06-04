В Кремле заявили, что Путин назвал полезными переговоры в Стамбуле

Ушаков: Путин в беседе с Трампом назвал полезными переговоры в Стамбуле

Президент России Владимир Путин в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом назвал переговоры в Стамбуле полезными. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга.

«Добрый вечер, коллеги. Где-то час назад завершился уже четвертый телефонный разговор нашего президента с президентом США Дональдом Трампом, если интересно, то этот разговор на этот раз продолжался где-то 1:10. С чего начался разговор, естественно, с обсуждения ситуации вокруг Украины», — заявил помощник российского лидера.

Ушаков добавил, что глава государства подробно рассказал главе Белого дома об итогах второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Помощник президента указал, что эти переговоры Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям и мирному населению.

Ушаков подчеркнул, что киевский режим в настоящее время выродился в террористическую организацию, однако российская сторона не поддалась на провокации.

В результате второй раунд переговорного процесса состоялся в Стамбуле. Путин подробно остановился на содержании переговоров в ходе беседы с Трампом и подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными, заключил Ушаков.

До этого Трамп заявил, что созвонился с Путиным. После телефонного разговора американский президент сообщил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

Второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта прошел в Стамбуле 2 июня. Диалог проходил на русском языке и длился чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД заявили, что Зеленский «зашелся в истерике» из-за переговоров в Стамбуле.